Calciomercato: il Trapani risponde al Siracusa. Obiettivo attaccante ex Lazio

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato la notizia riguardo l’interesse del Siracusa verso l’attaccante Lo Faso, dopo essersi assicurato Sarao ed avendo una delle migliori coppie offensive del panorama nazionale come Maggio e Alma. Il Trapani, capolista con quattro punti di vantaggio sugli aretusei, non intende rimanere a guardare e dopo aver visto sfumare la possibilità di arrivare a Murano, capocannoniere del girone C della serie C con la maglia del Picerno, secondo quanto riferiscono i colleghi di trapanigranata.it, si sarebbe inserito nella trattativa per strappare alla concorrenza l’attaccante Libor Kozak, ex Lazio, in questa prima parte di stagione con la maglia dell’Arezzo, società dalla quale intende liberarsi. In realtà il calciatore preferirebbe restare in serie C, ma al suo procuratore sono arrivate offerte anche dalla D ed in modo particolare proprio dal Trapani. Sarebbe un grande colpo. Su di lui c’è un forte interesse anche del Grosseto.

