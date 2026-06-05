Calciomercato: il Trapani riparte, arrivano due difensori e un centrocampista

Il Trapani, che continua a battagliare con il suo presidente Antonini con l’obiettivo di dimostrare le proprie ragioni, si muove nel frattempo sul mercato per la costruzione della squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di serie D. Arrivano due difensori, Simone Giuliano classe 97 e Andrea Petta del 92, quest’ultimo calciatore di provata esperienza, con quattro promozioni in carriera. Colpo anche a centrocampo con Giacomarro. Il dato curioso è che tutti e tre provengono dal Gela.

Il comunicato

“Il centrocampo granata si arricchisce di qualità, personalità e leadership.

FC Trapani 1905 accoglie Dario Giacomarro, centrocampista di grande esperienza con oltre 300 presenze tra Serie C e Serie D e una carriera costruita da protagonista sui campi del calcio professionistico e dilettantistico nazionale.

Palermitano, classe 1995, Giacomarro porta in dote visione di gioco, equilibrio tattico e una mentalità forgiata in piazze importanti, culminata con la vittoria del campionato di Serie D con l’Audace Cerignola“.

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Sei conferme in casa Nissa e liberatorie già firmate

“La SSD NISSA F.C. comunica che l’Amministratore Unico, Dott. Antonio Marrone, ha completato la raccolta di tutte le liberatorie dei tesserati con contratto in scadenza al 30 giugno 2026, debitamente sottoscritte e autenticate da pubblico ufficiale, a seguito dell’integrale pagamento delle spettanze dovute. Un risultato raggiunto con largo anticipo rispetto alle scadenze federali, reso possibile dalla straordinaria disponibilità e dal costante impegno del Patron Luca Giovannone, che ancora una volta ha dimostrato con i fatti il proprio attaccamento ai colori biancoscudati, la propria serietà e il profondo senso di responsabilità nei confronti della società, dei tesserati e della città.

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La puntualità con cui sono stati onorati tutti gli impegni economici rappresenta l’ennesima testimonianza concreta di una proprietà solida, presente e rispettosa delle persone che hanno contribuito al percorso sportivo della Nissa“.