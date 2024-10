Calciomercato Trapani: il presidente Antonini annuncia l’arrivo del nuovo attaccante

E sono 19. Questo il numero delle partite vinte dalla corazzata Trapani su 21 gare disputate, solo due i pareggi e nessuna sconfitta. Un campionato a se per la compagine granata che non solo continua a vincere ma riesce a farlo segnando tantissime reti e dominando. Nonostante questo, il presidente Antonini non si accontenta e come annunciato qualche giorno addietro, dichiara in conferenza di avere preso un nuovo attaccante proveniente dalla serie C e con precedenti anche in B: “Abbiamo chiuso per Montini dalla Fermana. Arriverà nei prossimi giorni tra lunedi e martedi, ma è già da considerare come un giocatore del Trapani. È un ottimo profilo, di cui abbiamo parlato anche con i ragazzi. Noi stiamo lavorando per l’anno prossimo, abbiamo già cinque profili che vogliamo assolutamente con noi. Ovviamente non posso fare nomi perchè sono sotto contratto con altre squadre.

Non sono in dirittura d’arrivo altri giocatori, è tutto per l’anno prossimo. Ad oggi abbiamo 30 giocatori in rosa, menomale che abbiamo la Coppa Italia per far giocare tutti”.