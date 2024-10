Calciomercato: esperienza brevissima, Rizzo saluta il Trapani. Le motivazioni

Era arrivato da svincolato dopo la rinuncia del Lamezia Terme al campionato. Una avventura al Trapani brevissima quella di Nicolas Rizzo il quale ha annunciato al club di dover salutare urgentemente per questioni mediche.

Il comunicato del Trapani

La società FC Trapani 1905 comunica con profondo dispiacere e rammarico la rescissione del contratto con il calciatore Nicolàs Cesàr Rizzo, nato a Necochea in Argentina il 30 luglio 1993.

“Purtroppo questo non è un anno fortunato per me», ha commentato l’argentino. «Voglio ringraziare tutta la società, in particolare la persona del Presidente Valerio Antonini, che hanno immediatamente capito le mie problematiche. Dovrò fare urgentemente rientro in Argentina perché sono insorti improvvise problematiche mediche che non mi consentono di proseguire la stagione calcistica con il Trapani.

In questi giorni – prosegue – qui ho avuto la possibilità di conoscere un gruppo di giocatori fantastici, che lascio con grande dispiacere, una società seria alla quale auguro di vincere il campionato ed avere un futuro radioso. Magari un giorno riuscirò a tornare ed indossare la maglia granata al Provinciale, stadio bellissimo e molto caldo. Il mio ultimo pensiero – conclude Rizzo – è per i tifosi che in città in questo periodo mi hanno accolto con grande entusiasmo ai quali rivolgo un affettuoso ringraziamento ed un arrivederci”.