Serie D: Trapani e Siracusa, è sfida anche sul calciomercato per un forte attaccante

Sarà un testa a testa fino alla fine del campionato. Questo è quello che spera il Siracusa che insegue il Trapani lanciatissimo verso la promozione in serie C. Non perdono colpi le due squadre anche se gli aretusei in occasione dell’ultima partita casalinga hanno rischiato ed anche molto contro il Canicattì, trovandosi sotto di due reti, poi ribaltate in poco meno di cinque minuti. Inarrestabile la marcia del Trapani, vince facilmente anche su un campo storicamente ostico come quello di Ragusa e mantiene il suo vantaggio invariato su chi insegue. Non vuole lasciare nulla al caso il presidente Valerio Antonini che intende investire ancora sul mercato nonostante abbia messo a disposizione del tecnico Torrisi un organico di altissimo livello. E’ per questo motivo che dopo aver sondato il terreno per Murano, capocannoniere del girone C della serie C, adesso ha concentrato le proprie attenzioni su Cristian Bunino, attaccante in forza al Brindisi, compagine relegata al penultimo posto della classifica di Lega Pro. Ma su di lui si è fiondato anche il Siracusa che prima della sosta si era assicurato dal Catania l’attaccante Sarao. Insomma è sfida continua anche fuori dal rettangolo di gioco.

