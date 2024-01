Serie D: in vetta tutto come prima. LFA Reggio, si attendono notizie dal mercato

E’ partito il girone di ritorno. Nulla di diverso da come era finita l’andata, con le prime tre che continuano a vincere e chi sta dietro che fatica. Il Trapani ha avuto vita facile contro il Ragusa, stesso dicasi per la Vibonese sul campo della Gioiese. Chi invece ha dovuto fare qualche sforzo in più del previsto è stato il Siracusa, sotto di due reti nella prima frazione e capace di ribaltare il punteggio in soli quattro minuti. Non si è giocato il derby tra il San Luca ed il Locri causa un ambiente scosso dal tragico incidente stradale con quattro giovani che hanno perso la vita.

A riposo la LFA Reggio Calabria secondo calendario, sarà il primo dei due che ogni squadra dovrà rispettare, anche se per la compagine reggina il successivo arriva già alla terza giornata. Nonostante non si sia scesi in campo, la compagine di Trocini ha comunque conservato in piena solitudine il quarto posto in classifica che spera di consolidare a partire dalla prossima sfida, quella che si giocherà domenica 14 gennaio al Granillo contro l’Acireale. Per il resto nulla da registrare sul fronte mercato nonostante da qualche settimana si parli di ingressi sicuri per quello che riguarda qualche Under. Sono andati via ultimamente Aquino, Bright ed Altamura anche se per quest’ultimo non è stato fatto alcun comunicato ufficiale. La buona notizia è rappresentata dai recuperi di Dervishi e Zucco.

La classifica

Trapani 50

Siracusa 46

Vibonese 43

LFA Reggio Calabria 32

Real Casalnuovo 30

Città di S. Agata 29

Licata 27

Acireale 27

Ragusa 25

Akragas 22

Sancataldese 20

Portici 19

Canicattì 18

Nuova Igea 17

Locri 15

San Luca (-1) 11

Castrovillari (-1) 8

Gioiese 4