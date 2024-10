Calciomercato: ufficiale, l’ex Reggina Gagliolo torna a giocare in serie B

La notizia l’avevamo anticipata diverse settimane addietro e solo dopo un lungo percorso burocratico l’Ascoli è riuscito ad assicurarsi le prestazioni dell’ex difensore della Reggina Riccardo Gagliolo. Un grande girone di andata il suo lo scorso anno con la maglia amaranto e anche due reti, poi qualche infortunio e quell’improvviso e inaspettato crollo che ha coinvolto tutta la squadra. Dopo lo svincolo per l’esclusione della società amaranto dal calcio professionistico, il giocatore si era accasato all’AEK di Larnaca, nel campionato cipriota e ora per volontà soprattutto del tecnico Castori che lo ha già avuto a Carpi e Salerno, torna in Italia in quella cadetteria che lui conosce benissimo.

Il comunicato ufficiale