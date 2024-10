Calciomercato: adesso è ufficiale, il Trapani prende Bova dal Locri

“La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Francesco Bova. Centrocampista, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile della Triestina fino all’esordio in prima squadra avvenuto il 16 aprile 2022. Ha vestito le maglie di Grosseto e Locri. Con la società calabrese – dove è approdato nel febbraio 2023 – ha collezionato 16 presenze e una rete.

Le prime dichiarazioni

«È un grande piacere per me vestire questa maglia», ha commentato il giocatore. «Ringrazio la società per quest’opportunità. Conosco le ambizioni della squadra e darò il massimo per contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sono un mancino e posso ricoprire diversi ruoli: dalla mezz’ala all’esterno alto».

Il giocatore ha scelto il 25 come numero di maglia e si è già aggregato al gruppo squadra.

fonte foto: trapanicalcio.com