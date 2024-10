Calciomercato: ufficiale, il Trapani si assicura un difensore proveniente dalla C

“La società FC Trapani 1905 comunica l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Gelli. Il difensore centrale, arrivato da svincolato, è un classe 2001 ed è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina dove ha militato fino alla formazione Primavera. A gennaio 2020 il trasferimento all’Aglianese in serie D. Nel 2022 il passaggio all’Albinoleffe, in serie C, dove ha giocato in questa prima parte di stagione”.

“Sono molto contento di essere qui», ha dichiarato il neo calciatore granata. «Quando sono stato contattato ho subito accettato perché Trapani è una piazza importante; è una società che ha grandi ambizioni e darò il massimo per contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Il primo impatto con il Provinciale è stato subito emozionante”.