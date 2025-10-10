Calciomercato: la Vibonese acquista un centrocampista ex Reggina

La Vibonese vuole crederci e soprattutto è il campionato che glielo consente, visto l’equilibrio evidenziatosi in queste prime giornate. E così ha deciso di rinforzare il proprio centrocampo, con un ex calciatore della Reggina (stagione 2020-21), e reduce da un brutto infortunio.

Il comunicato

“U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Kingsley Michael. Centrocampista nigeriano di grande talento e con un curriculum internazionale di altissimo livello, Michael arriva a Vibo per portare esperienza, qualità e leadership al reparto mediano. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, il centrocampista classe 1999 ha esordito in Serie A con i felsinei nella stagione 2019/20, scendendo in campo all’esordio stagionale contro il Verona. Ha poi accumulato preziosa esperienza in Serie B con le maglie di Perugia, Cremonese e Reggina, maturando in una delle categorie più competitive d’Europa. Protagonista con le nazionali giovanili nigeriane, Michael ha conquistato il Mondiale Under-17 nel 2015 in Cile, segnando nei quarti di finale contro il Brasile, per poi esordire anche con la Nazionale maggiore della Nigeria nel 2021.

Dopo un brutto infortunio e le poco fortunate esperienze all’estero, Kingsley è pronto a tornare protagonista nel calcio italiano con la maglia rossoblù“.