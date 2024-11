Il mercato della Reggina secondo mister Inzaghi. Manca qualcosa ma…

Undici giorni ancora a disposizione per le ultime operazioni di mercato con due partite in mezzo che la Reggina dovrà giocare in trasferta contro la Ternana e la prima in assoluto al Granillo con il Sudtirol. Ormai se ne parla da tempo e diversi sono stati i calciatori accostati per gli eventuali ultimi movimenti in entrata che dovrebbero riguardare certamente un centrocampista ed eventualmente anche un terzino destro. Mister Inzaghi è stato chiarissimo in occasione dell’ultima conferenza stampa, sostenendo le dichiarazioni del Ds Taibi:

Altri acquisti si, ma ne deve valere la pena

“Al patron Saladini ed al presidente Cardona bisognerebbe fare un monumento per il miracolo compiuto. Ed è anche per questo che invito ancora una volta la gente ad abbonarsi. E’ davvero impensabile quello che hanno fatto pensando da dove si è partiti, dalle macerie. Sono felice di allenare questa squadra, vengo al centro sportivo con grande entusiasmo. Sono d’accordo con la società ed il Ds Taibi, eventuali nuovi giocatori in arrivo solo per migliorare il tasso qualitativo del gruppo, altrimenti va bene così”. Queste le parole dell’allenatore amaranto.