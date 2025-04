Parte da Montecitorio il cammino dell’apostolo Paolo: anche la Calabria protagonista

È partita oggi, dal cuore pulsante delle istituzioni italiane, la Camera dei Deputati, una delle iniziative culturali e spirituali più ambiziose degli ultimi anni: “Caminhos de Paulo – I Cammini di Paolo”, il progetto turistico che trasforma il viaggio dell’Apostolo delle Genti in un’esperienza autentica tra fede, memoria e rinascita del Sud Italia.

Il lancio ufficiale a Montecitorio: tra emozione e orgoglio istituzionale

Il lancio ufficiale, tenutosi alle 17:30 nella Sala Stampa di Montecitorio, ha visto protagonisti volti noti della politica e del mondo del giornalismo, in un’atmosfera che alternava emozione sincera e orgoglio istituzionale. A prendere la parola per primi, gli Onorevoli Franco Tirelli e Fabio Porta, eletti all’estero, che hanno sottolineato con forza quanto questo progetto parli anche e soprattutto ai milioni di italiani d’America Latina.

“Il turismo religioso è fondamentale per l’Italia. Pensate al Brasile: 250 milioni di persone, un potenziale immenso” – ha ricordato Tirelli – “Dobbiamo creare ponti, non confini”.

Andrea Ruggeri: “Caminhos de Paulo è fede e riscatto per il Sud”

A suggellare il valore simbolico del progetto è stato il giornalista Andrea Ruggeri, Presidente dell’associazione GIA – Giornalisti Italiani Associati e ideatore dell’iniziativa, che con passione e trasporto ha raccontato la genesi quasi mistica di questo “viaggio nel viaggio”: da Siracusa a Roma, passando per i luoghi più toccanti della cristianità meridionale. Ruggeri non ha solo parlato del turismo, ma ha lanciato un messaggio potente:

“Gli italiani nel mondo sono la nostra vera forza. Caminhos de Paulo è un progetto di fede, ma anche di riscatto per il nostro Sud. Un Sud dimenticato 11 mesi l’anno, e ricordato solo ad agosto”.

Un turismo spirituale per tutto l’anno

Un cammino che non si limiterà al turismo estivo, ma offrirà partenze settimanali per tutto l’anno (escluso agosto), proprio per intercettare il desiderio di spiritualità autentica, lontano dalle masse e vicino all’anima dei luoghi.

“Chi cerca un viaggio come questo – ha detto Ruggeri – non ha bisogno della spiaggia, ma di emozioni vere, di artigianato, di storia, di memoria”.

La Calabria protagonista con TXT Viaggi

La vicepresidente di TXT Viaggi, Patrizia D’Aguì, ha dato voce al territorio calabrese, cuore operativo e simbolico del progetto:

“Abbiamo accolto questa proposta con entusiasmo, perché è un’opportunità concreta per i giovani, per chi vuole restare e credere nella nostra terra. Questo progetto è una pietra miliare, e non esagero dicendo che oggi, come fece l’apostolo Paolo, da Reggio Calabria parte un nuovo messaggio per l’Italia”.

Un itinerario tra fede, cultura e paesaggio

Il percorso è un mosaico di luoghi sacri e paesaggi mozzafiato: dalle catacombe di Siracusa alla potenza evocativa dei paesaggi calabresi, dalla crociera tra le Eolie al fascino della Campania e della Via Appia, fino alla grandiosa Roma e al Vaticano. Ma è anche un viaggio culturale, con spettacoli teatrali, mercati di artigianato, degustazioni di prodotti tipici e momenti di riflessione.

L’interesse internazionale e il sostegno della comunità italoamericana

La risposta internazionale? Incredibile. Tour operator da Brasile, Argentina, Stati Uniti, Repubblica Dominicana e perfino da Los Angeles e New York hanno già espresso il loro interesse.

“Anche la National Italian American Foundation ci sostiene” ha dichiarato Ruggeri, “e questo è solo l’inizio”.

Un cammino che unisce spiritualità e orgoglio territoriale

Oggi, “Caminhos de Paulo” è molto più di un pacchetto turistico. È un’idea potente che unisce spiritualità, diplomazia culturale e orgoglio territoriale. È la dimostrazione che, quando il cuore batte forte per un progetto, anche i confini geografici diventano solo tappe lungo il cammino.

Un cammino, appunto. E Paolo, ancora una volta, lo guida.