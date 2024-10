Disagio giovanile e violenze intrafamiliari: il camper della Polizia a Villa San Giovanni

Un camper itinerante per sensibilizzare la comunità, in particolare i giovani, su tematiche importanti

Per la prima volta a Villa San Giovanni arriva il camper itinerante della Polizia di Stato per sensibilizzare sulle forme di violenza intrafamiliare e disagio giovanile.

Camper itinerante della Polizia a Villa San Giovanni

Il 9 e 10 settembre dalle 9:00 alle 12:00 presso la Piazza ex Delegazione Municipale di Cannitello, sarà presente una postazione mobile della Polizia di Stato dove i cittadini potranno avvicinarsi per porre domande, ottenere chiarimenti, sporgere denunce e dialogare da vicino con le forze dell’ordine.

L’iniziativa nasce con lo scopo di creare un contatto diretto con la cittadinanza per un’efficace crescita dei valori della legalità e del rispetto delle regole, all’interno di progetti di sensibilizzazione e prevenzione dei reati di genere e del disagio tra le fasce più giovani.

A conclusione dei due giorni di campagna di sensibilizzazione, il 10 settembre dalle 17:00 alle 19:00, si terrà un tavolo di discussione aperto alla cittadinanza, dal titolo “Violenze intrafamiliari e disagio giovanile: sempre più urgenti gli interventi di prevenzione”.

Interverranno:

dott. Massimo MARIANI o suo delegato, Prefetto di Reggio Calabria

dott. Bruno MEGALE, o suo delegato Questore di Reggio Calabria

dott.ssa Serafina Di Vuolo, Dirigente Commissariato di Polizia di Villa San Giovanni

dott.ssa Maria Grazia Richichi, Sindaca f.f. Città di Villa San Giovanni

dott.ssa Francesca Porpiglia, Assessore alla legalità

dott.ssa Tiziana Catalano, Psicologa Città di Villa San Giovanni

Modererà: dott.ssa Mariarita Sciarrone, adetta stampa Città di Villa San Giovanni.

L’evento sarà organizzato in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Villa San Giovanni, di concerto con la dirigente Di Vuolo e in sinergia con l’Associazione Marina d’Italia, gruppo A. Mondello, guidato da Giuseppe Cartella. Per l’occasione resterà aperto al pubblico il Museo Marinaro.