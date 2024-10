Campi S. Agata – La Reggina ringrazia Girella, ma la richiesta è eccessiva

La Reggina 1914 comunica che in data 25 luglio i vertici del club hanno raccolto l’invito del Sig. Sindaco metropolitano, avv. Giuseppe Falcomatà e, alla sua presenza, hanno incontrato il sig. Antonio Girella.

Preliminarmente la società amaranto ha preso atto dell’invito del Sindaco – che il Club ringrazia per disponibilità e sensibilità – a tutelare con ogni mezzo il valore sociale della Reggina, sancito anche dall’intervento del Sindaco stesso in Figc attraverso l’indicazione del Club quale unico riferimento identitario della storia calcistica reggina.

Successivamente la Reggina 1914 ha accolto con favore – e apprezzandone il valore – la garanzia offerta al Sindaco dal Sig. Girella – su precisa richiesta dello stesso Primo cittadino – a non interferire in alcun modo a proposito del nome e del marchio con le attività del Club e a non creare momenti di divisione e fratture.

La Reggina 1914, ringrazia, altresì, il sig. Girella per la disponibilità a riservare al Club per la stagione 18/19 l’uso di due campi, degli annessi spogliatoi e di una parte della foresteria.

Infine la somma complessiva richiesta – oltre 130.000 euro + IVA – ci pare eccessiva in base ai canoni correnti.