Campionati Europei di JiuJitsu, la reggina Gabriella Ripepi medaglia d’oro di categoria e bronzo all’assoluto

Questo weekend si sono svolti a Roma al Pala Pellicone presso il centro federale FIJLKAM i campionati europei IBJJF di JiuJitsu NoGi, la disciplina praticata senza kimono. Si tratta di una delle più importanti gare internazionali con oltre 2600 partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Al campionato ha preso parte anche la reggina Gabriella Ripepi, la quale conquista il titolo di campionessa europea di categoria e terzo posto assoluto dopo una tiratissima lotta finita per giudizio arbitrale in favore dell’avversaria, classificatasi poi seconda.

Gabriella dichiara: “Sono molto felice di questo titolo, era da tempo che ci stavo lavorando e i miei sforzi sono stati ripagati. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e contribuito al raggiungimento di questo grande obiettivo, in particolare i miei allievi e tutti i componenti della mia Accademia MYB GYM. Vincere un titolo così importante e rappresentare la mia città su questi palcoscenici internazionali mi riempie d’orgoglio; pratico uno sport che in Italia è ancora molto giovane, ma sta avendo un grande successo e divulgazione ultimamente e anche a Reggio stiamo facendo del nostro meglio per promuoverlo e appassionare sempre più persone. La mia mission non finisce qui però, il 7 di novembre sarò di nuovo impegnata al mondiale con kimono di Abu Dhabi“.