Campionati Italiani Danza Sportiva Fidesm: argento per l’Asd Olympus

Mattia Pio Luppino & Benedetta Leonello sono i nuovi Vice Campioni Italiani 2026 nella Combinata Danze Standard e Latine – Youth Classe A

Si è conclusa l’edizione 2026 dei Campionati Italiani di Categoria della FIDESM – Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali – disputati a Rimini dal 4 al 12 luglio.

L’ ASD Olympus, con sede a Sant’Eufemia d’Aspromonte e guidata dalla direzione artistica e tecnica di Saverio Carbone e Federica Scappatura, festeggia un nuovo, importante traguardo nel suo diciottesimo anno di attività nel mondo del fitness e della danza sportiva.

A regalare questa grande soddisfazione sono stati gli atleti Mattia Pio Luppino e Benedetta Leonello, che hanno conquistato la medaglia d’argento e il prestigioso titolo di Vice Campioni Italiani 2026 nella Combinata Danze Standard e Latine – Youth Classe A, confermandosi tra le coppie di riferimento del panorama nazionale.

Un risultato che si aggiunge allo straordinario successo dello scorso anno, quando la coppia aveva conquistato il titolo di Campioni Italiani 2025 nella Combinata 10 Danze Standard e Latine – Youth Classe A, confermando continuità e altissimo livello competitivo.

Visibilmente emozionati, i due atleti dichiarano:

“È un’emozione difficile da descrivere. Dietro questo risultato ci sono sacrifici, allenamenti, rinunce, lacrime, gioie e una passione che non ha mai smesso di accompagnarci. Un grazie immenso ai nostri maestri, che hanno sempre creduto in noi, trasmettendoci non solo la tecnica, ma anche i valori del rispetto, della disciplina e della determinazione. Grazie alle nostre famiglie e a tutte le persone che ci sono state vicine: questo traguardo appartiene anche a loro“.

Grande soddisfazione anche da parte dei maestri Saverio Carbone e Federica Scappatura:

“Ogni stagione rappresenta un nuovo punto di partenza e vedere questi ragazzi crescere, sia dal punto di vista tecnico che umano, è la soddisfazione più grande. È stato un anno intenso, fatto di sacrifici, impegno e tanto lavoro, ma anche di crescita e consapevolezza. Questo risultato premia il percorso costruito giorno dopo giorno insieme ai nostri atleti. Un ringraziamento speciale va alle famiglie, che continuano a sostenerci con fiducia, e a tutte le persone che hanno collaborato alla crescita dei nostri ragazzi durante l’anno sportivo. La forza della squadra è in ogni singolo membro e la forza di ogni membro è la squadra: anche questa volta abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito“.

Il Campionato Italiano si conclude con un bilancio di assoluto prestigio per la coppia dell’ASD Olympus, che oltre alla medaglia d’argento nella Combinata conquista anche un eccellente 4° posto nelle Danze Standard e un meritato 9° posto nelle Danze Latine, entrando in entrambe le discipline tra le migliori coppie d’Italia della categoria Youth Classe A.

Un risultato che non rappresenta un punto di arrivo, ma una nuova, importante tappa di un percorso costruito con passione, dedizione e spirito di squadra.

L’ASD Olympus guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, pronta a continuare a crescere e a portare in alto il nome della propria scuola e del territorio, con la consapevolezza che i successi più belli sono quelli che nascono dal lavoro condiviso e dall’amore per la danza.