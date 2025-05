Campionati Italiani Cadetti A1 di Judo: piazzamento di prestigio per il reggino Bettinelli

Il Judo reggino si fa valere ai campionati italiani. Grande soddisfazione per il Maestro Maurizio Crea e tutto lo staff della ASD Judo Yamashita Reggio Calabria.

Il 3 maggio si è tenuta presso il Palazzetto Vito Pinto di Bari l’edizione 2025 dei Campionati Italiani Cadetti A1 di judo, evento di riferimento per il settore giovanile nazionale, che ha visto in gara i migliori atleti under 18 nella lotta per i titolo italiano di categoria.

Alessio Bettinelli, conquista uno strameritato secondo posto nella categoria -46 kg.

Nella categoria +70 kg, la compagna di squadra Silvia Rachele Provazza ha ottenuto un 10° posto, dimostrando buona tenuta e determinazione in un tabellone di alto profilo.