Campionati italiani di tiro con l’arco: medaglia per l’Asd Arcieri Fata Morgana

Dal 26 febbraio al 1 marzo alla fiera di Roma si sono svolti i campionati italiani di tiro con l’arco indoor a 18 metri. Buona la presenza di arcieri calabresi, tredici atleti di tutta la regione hanno dato il meglio di sé sulla linea di tiro.

La società reggina Asd Arcieri Fata Morgana del presidente Grazia Alati portano a casa un terzo posto con Pellegrino Domenico nel arco nudo juniores, il giovane arciere seguito dai tecnici Giarmoleo Giovanni e Schiava Domenico, si è distinto per impegno e caparbietà portando a casa un bronzo cercato e ottenuto grazie al lavoro fatto in palestra.

Dopo la premiazione, il ragazzo ha dedicato alla famiglia ed alla società questo traguardo ringraziando la palestra Ckc di Cosimo Mascianà la quale offre la possibilità alla sua società di potersi allenare. Adesso inizia la preparazione per i campionati 3D e targa, di nuovo testa bassa e tanto lavoro per ottenere nuovi successi.