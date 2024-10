“Campionati Regionali Invernali 2018”, il nuoto agonistico calabrese protagonista al Parco Caserta Sport Village

Al Parco Caserta Sport Village si prevede il tutto esaurito. Domenica 4 marzo, il plesso “Antonio Gangemi” accoglierà 193 atleti provenienti da tutta la Calabria per partecipare ai campionati regionali categoria assoluti di nuoto indoor 2018.

Quindici le società partecipanti, affiliate alla FIN Calabria Federazione Italiana Nuoto, che si daranno battaglia all’interno del più grande centro sportivo di Reggio Calabria. Sabato 10 marzo sarà invece la città di Cosenza ad ospitare i giovani agonisti del nuoto calabrese.

Si parte domenica 4 alle ore 9:30. In vasca numerosi nuotatori e nuotatrici tesserati FIN gareggeranno in serie organizzate per tempi ed ogni iscritto potrà partecipare fino a un massimo di 6 gare. Dorso, rana e farfalla sono le specialità riservate alle categorie Juniores, Cadetti e Seniores. Il Parco Caserta Sport Village, come già affermato dal presidente FIN Calabria Alfredo Porcaro, in occasione della 15esima edizione del Gran Prix, si conferma dunque ancora una volta come “uno dei migliori impianti sportivi in Calabria”.

Al termine delle due tappe (reggina 4 marzo e cosentina 10 marzo) verrà premiata la società vincitrice (femminile + maschile) proclamandosi come campione regionale assoluta indoor 2018.

“L’Italica Sport – spiega Bruno Cilione, responsabile del settore nuoto – segue con attenzione i propri rivali in vista delle sue future partecipazioni alle competizioni regionali e nazionali delle prossime fasi di qualificazioni”.

Il Parco Caserta Sport Village abbraccia il nuoto agonistico calabrese. Un momento di confronto importante per i giovani iscritti al settore nuoto e per tutta la compagine agonistica di Italica Sport.

“Ospitare manifestazioni di questo livello ci rende orgogliosi – spiega il responsabile della struttura Marco Polimeni – Sarà un’altra domenica agonistica da trascorrere al Parco in compagnia delle famiglie reggine e dei tanti appassionati di nuoto in città”.