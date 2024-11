Campionato automobilistico CSAI – ASI: si conclude la brillante stagione del team ‘Piloti per Passione’.

di Nicolino D’Ascoli – Terminato il campionato automobilistico CSAI – ASI , il team “Piloti Per Passione” effettua una disamina sulla brillante stagione appena conclusa che li ha visti protagonisti, preparandosi al prossimo campionato ormai alle porte.La scuderia automobilistica di Sambatello (RC), giunta al decimo anno di attività, ringrazia gli sponsor che fino ad oggi hanno sostenuto il team, ed il partner che ormai sostiene la scuderia da tantissimo tempo, l’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo).Nel Campionato CSAI ASI 2013, articolato in sei gare quasi tutte nel cosentino, Castrovillari, Moccone, Acri, Cerchiara e Sila ad eccezione del IV Slalom città di Sambatello, la scuderia del presidente Giuseppe Denisi, ha dominato il Campionato piazzando due dei propri piloti al 1° e 2° posto della classifica, nonché primi dei rispettivi raggruppamenti: Domenico Battaglia e Giuseppe Aricò, il primo a bordo di una Peugeot 1300 gruppo A curata da Nino Surace, il secondo a bordo di una Peugeot 106 S 16 preparata dai propri meccanici.Altra performance entusiasmante per Massimo Albanese pilota piazzatosi al 1° posto nel raggruppamento GT , nonostante i numerosi problemi tecnici che durante il corso del campionato gli hanno causato parecchi stop. Ottima l’affermazione in campionato anche dei piloti: A. Albanese e A. Gramuglia.Tutto è pronto per la nuova stagione automobilistica, il team reggino sarà protagonista come concorrente con i propri piloti, al campionato Slalom ed al TIVM SUD, ma soprattutto si farà alere come Società organizzatrice sia del V° Trofeo Città di Sambatello, che quest’anno si correrà in memoria di uno dei pilastri dell’automobilismo reggino ovvero PEPPE PALADINO recentemente scomparso, sia dell’attesissimo Gran Premio di Gambarie.Per gli appassionati delle “quattro ruote” appuntamento a breve con il nutrito calendario gare della stagione 2014.