Campionato Italiano juniores: Taekwondo 2018 Reggio Calabria porta a casa un bronzo

Lo scorso weeend, ad Anzio (RM), è andato in scena uno dei principali appuntamenti della Federazione Italiana Taekwondo della stagione: il Campionato Italiano juniores di combattimento 2026.

Oltre 400 gli atleti e atlete provenienti da tutta la penisola per inseguire il sogno tricolore.

Per la società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria, due le atlete impegnate nella competizione: le sorelle Solaf e Yasmine Lahbiri rispettivamente nelle categorie +68Kg e -68Kg, guidate per l’occasione dal tecnico Abdeaziz Lahbiri padre delle atlete.

La prima a scendere in pedana è Yasmine, iniziando la sua avventura tricolore dai sedici di finale. Sebbene condizionata da alcune discutibili decisioni dell’arbitro centrale, riesce a vincere l’incontro per 2 round a 0, approdando ai quarti di finale, che purtroppo perde concludendo il suo cammino.

Passano pochi minuti ed è la volta di Solaf. L’atleta reggina mette subito in chiaro chi è la più forte, dimostrando sangue freddo e precisione dei colpi, sconfiggendo la sua avversaria con un netto 2 round a 0, aprendosi la strada verso la semifinale e quindi ad una medaglia sicura. La semifinale sin dai primi minuti si dimostra più complicata del previsto, tant’è che la nostra cintura nera è costretta a consegnare la finale alla sua rivale; conquistando comunque una prestigiosa medaglia di bronzo, prima medaglia nazionale di Solaf, lanciandola tra le atlete più forti della categoria e festeggiando nel miglior modo la Festa delle Donne. Alla giovane atleta i complimenti del D.T. della Taekwondo 2028 Reggio Calabria – A.S.D. Salvatore Chiovaro.

Un doveroso ringraziamento anche alla Dinamyca Palestre, struttura dove sono svolti gli allenamenti dell’Associazione Sportiva.