Campionato Regionale di Taekwondo: medaglie d’oro per due atleti reggini

Oltre 230 i partecipanti che hanno preso parte al Campionato Regionale di Taekwondo nelle specialità Poomsae, Freestyle, Para Taekwondo e Master Talent che si è svolto presso il PalaGallo di Catanzaro Lido.

Gli atleti, suddivisi per fasce d’età che andavano dai dieci anni fino ad arrivare ai settantacinque, sono giunti da tutta la Calabria, a dimostrazione del fatto che lo sport e il Taekwondo non uniscono e non conoscono limiti d’età.

Dopo una breve introduzione, il presidente del Comitato FITA Calabria dott. Giancarlo Mascaro, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento da un punto di vista tecnico, si è soffermato sull’importanza dei valori olimpici in un periodo che vede parte del mondo soffrire a causa delle guerre in corso e ha citato il motto della World Taekwondo e della Federazione Italiana Taekwondo “la pace è più preziosa del Trionfo”.

Per quanto riguarda la competizione, due gli atleti in gara per la A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria: Vincenzo Vlad Iacopino, specialità Para Taekwondo, e Sara Blefari specialità poomsae.

Il primo a scendere sulla materassina è Vlad Vincenzo Iacopino che, esibendo doti tecniche di livello superiore, conquista la prima medaglia d’oro, confermandosi per la terza volta consecutiva campione regionale. Iacopino, terzo classificato lo scorso anno ai Campionati Italiani, proverà a conquistare ancora una medaglia nella competizione nazionale prevista giorno 12 aprile a Napoli.

Dopo pochi minuti, è la volta di Sara Blefari. Anche la giovane atleta reggina, medaglia di bronzo lo scorso anno, mette in campo tecnica, equilibrio, esplosività e controllo totale del corpo, conquistando questa volta una prestigiosa medaglia d’oro e il titolo di campionessa regionale.

Le due medaglie d’oro, insieme alla recente medaglia di bronzo conquistata agli ultimi Campionati Italiani junior di combattimento, confermano la A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria tra le prime società calabresi. Grande soddisfazione da parte del D.T. Salvatore Chiovaro che ha seguito i due atleti in gara. Infine, un doveroso ringraziamento alla A.S.D. Dynamica Palestre, dove la A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria svolge le proprie lezioni.