Campo Calabro in festa per il Natale 2017

Prosegue, come annunciato in sede di dichiarazioni programmatiche l’attività dell’Amministrazione Repaci per la promozione di eventi culturali e di attrazione turistica nel Comune di Campo calabro.

Sotto l’egida del brand “Campo Calabro in Festa”, lanciato all’inizio delle manifestazioni estive, il comune ha organizzato per il lungo ponte dell’Immacolata una serie di eventi che animeranno nei giorni 8,9,10 dicembre il centro della cittadina.

Nella Piazza Giovanni Paolo II (gia piazza Chiesa), addobbata con luminarie natalizie verranno installati dei gazebo nei quali le associazioni del volontariato campesi promuoveranno tutte le sere, fra le 18.30 e le 22 la degustazione enogastronomica “I sapori del Natale” con riferimento particolare alle antiche ricette natalizie calabresi.

Per il divertimento dei più piccoli , la piazza sarà animata da artisti di strada, trampolieri e giocolieri, mentre le antiche nenie del natale della Calabria rivivranno nel suono delle zampogne e del Coro della parrocchia di Santa Maria Maddalena.

Infine nei giorni 9 e 10 sarà possibile anche visitare l’ esposizione ornitologica dell’Associazione Ornicoltori Fata Morgana che troverà invece posto in un capannone industriale della vicina via Patera. Un accordo fra l’amministrazione e alcune realtà economiche della Zona Industriale consentirà inoltre l’installazione di luminarie all’ingresso del paese, oltre ai tradizionali addobbi delle vie del centro.

Il 6 gennaio, tradizionale festa dei bambini, vedrà esibirsi nell’auditorium del Centro Polifunzionale Comunale un inedito spettacolo dei burattini .Un lavoro inteso per l’Amministrazione dunque, in preparazione al Natale, che ha visto impegnati, oltre alla Giunta Municipale, l’Assessore Giuseppe Barresi e la giovane Consigliera delegata alla cultura e tradizioni popolari Alessandra Lofaro.

Continuiamo – ha dichiarato il Sindaco Sandro Repaci – nel nostro lavoro al servizio della crescita e dello sviluppo delle grandi potenzialità che può offrire il nostro territorio , grazie anche alla generosità ed allo spirito di condivisione e di accoglienza della comunità campese.

Lavoriamo per diventare il punto di riferimento dell’intera Vallata per gli eventi culturali e di attrazione di un turismo di qualità , al quale offriremo eventi all’interno di una cornice di stile e gradevolezza del nostro centro urbano che siamo impegnati a restituire alla bellezza ed alla vivibilità, ciò anche a sostegno delle attività commerciali e produttive del nostro territorio.

NATALE 2017

Venerdì 8 dicembre

Piazza Giovanni Paolo II

Dalle ore 18. 00 alle ore 22.00

Canti di Natale ( Coro della Parrocchia di Santa Maria Maddalena)

Trampolieri e Giocolieri

I sapori del Natale : stands enogastronomici

Sabato 9 dicembre

Piazza Giovanni Paolo II

Dalle ore 18. 00 alle ore 22.00

Gli artisti di strada

I sapori del Natale : stands enogastronomici

Via Patera (Capannone industriale)

Ore 9.00 – 19.00

Esposizione ornitologica dell’Associazione Ornicoltori fata Morgana

Domenica 10 dicembre

Piazza Giovanni Paolo II

Dalle ore 18. 00 alle ore 22.00

I suoni antichi del Natale : gli Zampognari

Trampolieri e Giocolieri

I sapori del Natale : stands enogastronomici

Via Patera Capannoni Industriali

Ore 9.00 – 17.00

Esposizione ornitologica dell’Associazione Ornicoltori Fata Morgana

Sabato 6 gennaio

Auditorium del Centro Polifunzionale Comunale

Ore 19.30

Il Teatro dei Burattini