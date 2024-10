Cosa preparare a Natale: le migliori ricette della tradizione calabrese

Non sai cosa cucinare a Natale e durante le festività? Scopri le ricette tipiche della tradizione culinaria calabrese.

Se sei alla ricerca di piatti sfiziosi che rispettino le antiche usanze sei nel posto giusto. Ogni regione, ogni città ed ogni famiglia ha le sue tradizioni, ma una cosa è certa: il menù delle festività deve, necessariamente, essere ricco.

LE RICETTE

STOCCO CON LE PATATE

Lo stocco conta secoli di tradizione e viene preparato in diversi modi. Ecco la ricetta classica dello stocco con le patate.

Leggi anche

STOCCO ALLA GHIOTTA

Anche voi avete sentito tanto parlare del pesce stocco alla ghiotta, ma non sapete da dove iniziare per prepararlo? I vostri cari non rimarranno scontenti, ecco la ricetta.

Leggi anche

CUDDURA CA CIUCIULENA

La Cuddura ca ciuciulena é un pane tipico della città di Reggio Calabria durante il periodo delle festività. Non può mancare sulle nostre tavole a Natale, Capodanno ed anche a Pasqua.

Leggi anche

BACCALÀ CON POMODORINI E OLIVE NERE

Il baccalà con pomodorini e olive nere è uno dei piatti della tradizione calabrese. Il baccalà è un cibo economico e gustoso, che nel corso dei secoli e con l’aggiunta di ingredienti locali, è stato cucinato in numerose varianti.

Leggi anche

CRESPELLE DI NATALE

Antipasto, secondo, aperitivo, le crespelle di Natale non sono un piatto, ma una tradizione! Ecco la ricetta e come prepararle

Leggi anche

CANNELLONI RIPIENI

Ne esistono diverse varianti, sicuramente le più note sono: cannelloni ripieni di carne macinata e cannelloni ripieni di spinaci.

Leggi anche

LE FRITTOLE

Le frittole di maiale sono un piatto tipico della città di Reggio Calabria e delle zone limitrofe, si ottengono dal maiale a pezzi cotto in una pentola cilindrica molto capiente, la caddara, per 7 ore circa.

Leggi anche

IDEE DOLCI

I TURDILLI CON IL MIELE

Si inizia a prepararli per l’Immacolata e si continua fino all’Epifania. I turdilli con il miele sono una ricetta tipica delle festività natalizie in Calabria.

Leggi anche

LE CROCETTE CON I FICHI SECCHI

Le crocette di fichi secchi, un vero tributo alla famiglia ed alle tradizioni:

Leggi anche

PETRALI DI NATALE

Speciali ‘biscotti’ che non possono, assolutamente, mancare sulle tavole calabresi durante il periodo natalizio.