La Cuddura ca ciuciulena é un pane tipico della città di Reggio Calabria durante il periodo delle Festività. Non può mancare sulle nostre tavole a Natale, Capodanno ed anche a Pasqua.

INGREDIENTI

500 gr. di farina di semola di grano duro

25 gr. di lievito di birra

300 ml. di acqua

100 ml. di olio extravergine d’oliva

2/3 pizzichi di sale

2/3 pizzichi di zucchero

sesamo a piacimento.

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PREPARAZIONE

Per preparare la ‘cuddura ca ciuciulena’ è necessario, innanzitutto, sciogliere il lievito in un po’ di acqua tiepida. In un recipiente versare la farina, lo zucchero, l’olio, il sale e il lievito precedentemente sciolto, con l’aggiunta dell’acqua rimanente, amalgamare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e morbido. Lasciare lievitare un paio d’ore avendo cura di coprire con uno strofinaccio il recipiente quindi, trascorso questo tempo, sagomare l’impasto in una teglia per ciambelle precedentemente infarinata e oliata. Lasciare completare la lievitazione ancora per altre due ore (il composto si gonfierà) quindi cospargere a piacimento di sesamo e infornare nel forno preriscaldato a 200°C per circa 45 minuti.

STORIA

Il termine “cuddura” deriva dal greco antico kollura con il significato di ”corona” per indicarne la forma. Proprio questa particolarità consentiva un tempo a chi restava lungo tempo lontano da casa, di infilarla nel bastone o nel braccio e portarla nei loro spostamenti.

Festosa, augurale e buona. L’impasto è di semola di grano duro e si mantiene morbida per giorni. Ma anche quando rafferma, è ottima tagliata a fette sottili e tostata.

La sua lavorazione comincia almeno 24 ore prima con la preparazione del lievito, ma quello che la rende unica è la formazione delle decorazioni collocate sulla superficie: a salsiccia , a rosone o a spiga, tempestate di semi di sesamo, che distinguono le varie pezzature che vanno da 1Kg, a 1,5Kg fino a 2 kg.

Una lavorazione tipicamente artigiana e tradizionale, un pane che con la sua maestosità, riesce a “trasmettere” la fatica e l’amore di chi lo produce.