Campo Calabro, un milione dalla Regione per il recupero di Forte Siacci

La Regione Calabria con delibera di giunta 121 del 2 aprile 2019, ha approvato il piano per la valorizzazione dei beni culturali in Calabria che prevede l’erogazione complessiva di 72 milioni di euro finanziati con il POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.

Tra i 109 interventi su immobili appartenenti al patrimonio culturale calabrese, il programma di finanziamento ha previsto l’erogazione di un milione di euro per il “Recupero e la valorizzazione del Sistema difensivo dell’area di Messina: Batteria Matiniti Superiore o Forte Siacci”.

Il compendio immobiliare di cui si tratta è stato dichiarato di interesse storico-artistico con Decreto n° 54/2016 del MIBACT e si estende, in località Matiniti, su una superficie edificata di circa 10 mila mq su 144 mila complessivi. Costruito nel 1880 assieme alle altre fortificazioni umbertine della costa siciliana e calabrese, rappresenta il manufatto più importante per collocazione, estensione, significato strategico e per il collegamento ad altre due opere minori, Batteria Matiniti Inferiore e Forte Pignatelli, quest’ultimo già di proprietà del Comune ed oggetto, dal 2014, di un intervento di recupero e rifunzionalizzazione.

Forte Batteria Siacci, con il suo terrazzo, le opere, i magazzini e le sale interne, i sotterranei già adibiti a polveriera, situato in una splendida posizione panoramica sullo Stretto di Messina è al centro, assieme agli altri due manufatti, dell’area naturale protetta ZPS Costa Viola.

Nel mese di novembre 2018 il Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Direzione Regionale della Calabria della Agenzia del Demanio ed il Comune di Campo Calabro hanno approvato il Programma di valorizzazione del Forte Umbertino Siacci e lo schema di Accordo per il trasferimento del bene dal Demanio al Comune. Il bene, sul quale il Comune è già impegnato nelle more del trasferimento per i primi lavori di accessibilità e ripristino e per una campagna di comunicazione per la presentazione del sito storico, godrà quindi di un finanziamento affidato a MiBAC che prevede, secondo la scheda redatta di concerto con il Comune alla luce delprogramma di valorizzazione, la progettazione generale per la rifunzionalizzazione e recupero del manufatto ed i primi lavori per rendere accessibile il livello di terra ed il terrazzo.