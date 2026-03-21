Grande festa a Catona per la consegna del campo intitolato a ‘Pietro Reitano’. Novità importanti su Ciccarello

Lo stadio di Catona rivede la luce dopo 14 anni. E’ stata una bellissima giornata di sport, ma anche di aggergazione e socializzazione per tutta la comunità, con la restituzione di un impianto che ha vissuto momenti anche difficili durante la fase di riqualificazione.

Lo stadio è stato dotato di un terreno di gioco con manto erboso in sintetico (in passato era in terra battuta) e sistema di irrigazione. Presente anche un moderno impianto di illuminazione con quattro torri faro con luci led. Sono stati totalmente ristrutturati e adeguati i locali che ospitano gli spogliatoi, il magazzino e il deposito, la tribuna per gli spettatori con annessi locali amministrativi. L’intervento ha riguardato anche la delimitazione dell’area sportiva e l’impianto di videosorveglianza che garantirà maggiore controllo e sicurezza. Come detto nel recente passato è stato oggetto di un pesante atto di vandalismo e intimidazione con il rogo che ha distrutto il precedente manto erboso. Il nuovo stadio garantirà, dopo il collaudo, un netto miglioramento della qualità sportiva dedicata al calcio, rivolta principalmente ai tanti giovani reggini.

Le dichiarazioni

Il sindaco f.f. Domenico Battaglia: “Bellissima giornata di sport, oggi si consegna un campo di calcio che per quello che mi riguarda rappresenta molto altro, come aggregazione e sociale. Reggio Calabria, Catona hanno bisogno di queste strutture. Arriva dopo 14 anni, con un iter travagliato, un gesto vile aveva interrotto il nostro percorso. E’ davvero un gioiellino, l’inaugurazione è avvenuta con una partita simbolica tra le istituzioni, le vecchie glorie del Catona e una rappresentanza di magistrati. L’amministrazione comunale spende tante energie affinchè la città possa crescere, cerchiamo di essere sempre attenti alle esigenze della gente. C’è stata una grandissima partecipazione e questo ci ha fatto molto piacere. Intitolazione a Pietro Reitano più che mai azzeccata, parliamo di una grande persona, di un uomo di sport, era presente anche la famiglia“.

Gianni Cilione consigliere regionale FIGC: “Siamo molto soddisfatti come federazione, si aggiunge un altro campo a disposizione della città vista la carenza di impianti. Speriamo che a breve possa essere dato in concessione, ci auguriamo questo sia il primo di una lunga serie visto che tanti impianti attendono di essere completati. Le società vanno avanti con grandi sacrifici e si dividono nelle poche strutture che sono a disposizione. Ciccarello? In settimana si attende l’ok dall’ufficio sport per la restituzione dell’impianto che secondo concessione si sarebbe completata nel settembre del 2026. Credo prima di Pasqua questo possa avvenire”.

Il delegato allo Sport Giovanni Latella: “Un altro impegno è stato mantenuto anche se è passato un pò di tempo. Si riconsegna un’altra struttura, un campo di calcio, ma anche di socialità, aggregazione. Come amministrazione abbiamo voluto fortemente la riqualificazione delle varie strutture investendo 25 milioni di euro, grazie al sindaco Falcomatà e adesso a Battaglia. In questo contesto si stanno per completare la palestra di San Giovannello, il campo di Pellaro, Archi, Ravagnese, Bocale, il Palloncino, la Piscina, il Campo Coni, le palestre di Ravagnese e Gallico, il centro polifunzionale di Pentimele“.