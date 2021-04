 Campo di Condera, consiglieri di Fi: 'Finalmente partono i lavori'

"Si spera che non ci siano ulteriori stop, così che l’infrastruttura possa tornare ad essere fruibile per i cittadini"

"Continua il tour delle opere incompiute che da settimane i consiglieri comunali di Forza Italia, Federico Milia, Antonino Caridi e Antonino Maiolino stanno facendo su tutto il territorio comunale, dal centro alle periferie.

Era stato proprio il campo di calcio di Condera la prima tappa del Tour, infatti dopo anni di continui rinvii per l’inizio dei lavori (consegnati diverse volte in questi anni, l’ultima volta l’assessore Muraca aveva fatto la conferenza stampa di consegna nel 2019) finalmente, anche grazie alle segnalazioni pubbliche ed alle interrogazioni ufficiali al Sindaco, i lavori riprendono.

Adesso si spera che non ci siano ulteriori stop, così che l’infrastruttura possa tornare ad essere fruibile per i cittadini e che possa tornare ad essere centrale per la vita del popoloso quartiere".