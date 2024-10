Campolo: ‘Toscano l’arma in più. Stupito da Denis, non solo per le sue qualità tecniche’

Il tecnico Toscano distribuisce spesso i complimenti al suo gruppo, in tanti ne esaltano invece le sue qualità sul piano delle competenze e gestionali, tra questi l’ex compagno di squadra e carissimo amico Sergio Campolo:

“Mimmo Toscano ha dimostrato tutte le sue qualità dal punto di vista tattico e gestionale. C’è ancora un percorso lungo, ma la mentalità che ha già trasmesso è parecchio definita. Te ne accorgi nel corso delle sostituzioni di ogni gara, chiunque entri riesce a dare il massimo e sempre con la totale disponibilità.

Il gruppo è l’aspetto principale per arrivare alle vittorie e l’unione di intenti deve valere per tutti, quindi società, tifosi e stampa. La storia racconta che i risultati sono stati ottenuti attraverso questa compattezza.

A livello di mentalità questa è la squadra più forte del campionato, oltre a quello qualitativo dei singoli calciatori. E poi l’umiltà di tutti e ti dico che personalmente sono davvero stupito dall’atteggiamento assunto da un campione come German Denis, sempre al servizio della squadra, paziente nel momento in cui il tecnico non lo ha inserito tra i titolari e straordinario quando la condizione fisica è stata recuperata.

La società puntando in alto ha riacceso entusiasmo e partecipazione, rispolverare l’orgoglio reggino. Oggi la Reggina è tra le squadre più seguite e non solo in serie C, conosco bene il pubblico di Reggio e sapevo che sarebbe bastato poco per tornare quello di un tempo”.

Leggi anche

Leggi anche