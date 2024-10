Reggina, Campolo: ‘Conosco bene forza e segreti di Toscano’

Amici da sempre, compagni di squadra in quella nuova Reggina targata Benedetto-Foti, nata dalle ceneri dell’AS Reggina. Selezionati dall’allora tecnico della Berretti Gabriele Martino, Sergio Campolo e Mimmo Toscano, reggini purosangue, hanno avuto una carriera calcistica interessante, con il secondo che poi ha intrapreso il percorso da allenatore ed oggi siede sulla panchina amaranto.

Ospite della trasmissione Vai Reggina, in onda su Reggina Tv, Campolo ha parlato così del suo fraterno amico: “Domenico, perchè per me resta Domenico, Mimmo lo è diventato nel corso degli anni per tutti, è un allenatore capace con grandi competenze e soprattutto riesce a far sentire importanti tutti i giocatori che ha in gruppo.

Quest’anno ho visto solo due gare su sei e mi piace paragonare questa Reggina a quella di Scala, che aveva costruito le sue fortune sugli esterni, atteggiamento che Domenico sta riproponendo a livello tattico. I suoi esterni fanno anche gol. La sua forza è anche la gestione dello spogliatoio, oggi deve farlo con calciatori esperti e campioni come Denis, da qui si vede la grande personalità del tecnico.

Tra tutti noi calciatori, Toscano spiccava perchè era molto pignolo ed un grande professionista”.

