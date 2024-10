L’ex Camporese spiega perchè la Reggina e non il Cosenza nel 2022

L’ex amaranto Michele Camporese torna sulla questione Reggina e quella scelta della scorsa estate che, dopo il ritorno al Pordenone, lo ha visto approdare alla corte di Inzaghi, nonostante l’insistenza del Cosenza che lo aveva avuto nella stagione da poco conclusa e dove in 13 presenze aveva realizzato 5 reti, contribuendo alla salvezza dei rossoblu. Le sude dichiarazioni riportate da tifocosenza: “Finito il campionato sono tornato al Pordenone, dove mi sono allenato per una settimana e mezza. Non voglio entrare nel merito della trattativa con il Cosenza, poi il mercato sviluppa dinamiche in cui prevale la professione. Avevo l’opportunità di andare a giocare in una squadra che, sulla carta, avrebbe lottato per andare in Serie A. Poi…

Posso capire il tifoso, che molte persone ci siano rimaste male. La rivalità, tutto il resto. A livello ambientale ho visto passi in avanti. Anche a livello societario è un altro Cosenza, anche nelle piccole cose quotidiane capisci che c’è un passo diverso. Io lo spero che questa sia una tappa che possa portare a un progetto più ambizioso la prossima stagione. Lo meritano i tifosi, la città”.