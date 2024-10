Medico calabrese cura Boris Johnson, Abramo: ‘Camporota grande motivo di orgoglio’

“Un orgoglio per la nostra città”.

A dirlo all’AdnKronos è il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, parlando di Luigi Camporota, esperto di medicina di terapia intensiva e difficoltà respiratorie e uno dei luminari che si sta occupando del premier inglese Boris Johnson, contagiato dal coronavirus.

Camporota, infatti, nel 1995 ha conseguito la laurea in Medicina “summa cum laude” a Catanzaro, quando ancora l’università del capoluogo calabrese dipendeva dall’Ateneo di Reggio Calabria.

“Il fatto che Camporota sia un prodotto degli studi catanzaresi testimonia che il grado di preparazione dei nostri medici è all’avanguardia. Per noi è un grande motivo di orgoglio. Appena questa tragedia sanitaria ed economica sarà finita, lo inviteremo qui a Catanzaro per accoglierlo con tutti gli onori”.

Anche Girolamo Pelaia, Professore ordinario di Malattie dell’apparato respiratorio all’Università “Magna Grecia” di Catanzaro, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di malattie dell’apparato respiratorio e della Scuola di specializzazione parla di Camporota:

“Uno dei nostri migliori studenti, medici specializzandi e specialistici che io abbia mai conosciuto e seguito, di una preparazione medico-scientifica e di una disponibilità professionale e umana di altissimo profilo.

Il Prof. Camporota – racconta all’AdnKronos – da studente frequentava qui a Catanzaro la Facoltà di Medicina, che allora era compresa nell’Università di Reggio Calabria. Frequentava il corso di Malattie dell’apparato respiratorio, svolto dal Prof. Marsico, uno dei più grandi pneumologi italiani e nostro comune maestro. Io allora ero un giovane medico e il professor Marsico mi assegnò Camporota come tutorato, per cui insieme al Prof. Marsico lo abbiamo seguito nella tesi di laurea e poi nella tesi di specializzazione, dove nel frattempo al Prof. Marsico è subentrato il Prof. Tranfa.

In quegli anni gli sono sempre stato molto vicino, e proprio mentre il Prof. Camporota era specializzando sotto la direzione del Prof. Tranfa, e io ero il suo tutor, mi ha manifestato la volontà, il desiderio di andare a studiare e lavorare in Inghilterra. E così l’ho messo in contatto con un mio amico, il Professor Ratko Djukanovic, che allora lavorava all’Università di Southampton”.