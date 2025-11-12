Campus universitario di Reggio, Zimbalatti: ‘Verso l’inizio dei lavori’

Dopo l'approvazione del decreto attuativo, arrivata qualche settimana fa, adesso sono in fase di ultimazione le procedure amministrative propedeutiche all'inizio dei lavori veri e propri

Reggio città universitaria. È questo l’obiettivo che anima gli sforzi della Mediterranea che, ieri, ha inaugurato l’anno accademico 2025/2026. E come non parlare della grande novità che interesserà il nostro territorio, il Campus del Mediterraneo.

Un’opera molto attesa dalla comunità studentesca ed una novità che non potrà che far bene all’intera città.

“Abbiamo intenzione – ha detto il rettore – di intensificare la nostra attività su un concetto fondamentale che è quello di “Reggio Calabria città universitaria””.

Dopo l’approvazione del decreto attuativo, arrivata qualche settimana fa, adesso sono in fase di ultimazione le procedure amministrative propedeutiche all’inizio dei lavori veri e propri per la realizzazione del campus universitario reggino.