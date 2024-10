Primo Campus Montagna INAIL-CIP a Gambarie in Aspromonte

Lo scorso fine settimana ha visto protagonista la Montagna e lo Sport, un binomio antico come il mondo, un binomio fatto di sfide, di forza, determinazione e bellezza come si addice alle più belle storie. Anche questa volta protagonista la montagna e le persone, infatti sedici assistiti INAIL provenienti da tutta la regione e le loro famiglie hanno partecipato al Primo Campus Montagna INAIL-CIP che si è svolto a Gambarie in Aspromonte.

Si può dire esperimento pienamente riuscito, il fine dell’iniziativa è quello di avviare alla pratica sportiva gli assistiti INAIL e per fare ciò il CIP Calabria con la Direzione Regionale INAIL Calabria, in collaborazione con le federazioni sportive, hanno messo in campo nella splendida location di Piazzale ANAS di Gambarie un vero e proprio villaggio sportivo dove, al cospetto dei tantissimi turisti presenti, si sono cimentati nella pratica del tiro con l’arco, tiro a segno, pesca sportiva, bocce e pesistica.

Tutto è iniziato con una partecipatissima conferenza stampa, venerdì 27, alla quale sono intervenuti: la Direttrice Regionale Calabria dott.ssa Teresa Citraro, il Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Dott. Francesco Malara, il Commissario dell’ Ente Parco d’Aspromonte dott. Renato Carullo, il Segretario Regionale di Sport e Salute dott. Walter Malacrino, il Presidente CIP Calabria dr. Antonino Scagliola ed il Vice Direttore INAIL Calabria Vincenzo Amadeo, con voce unanime è emerso che tutti i luoghi sono per tutti e sono deputati alla pratica sportiva se accessibili, se presenti strutture accoglienti ed idonee. Ancora una volta il sacro concetto di “tutto è possibile” è stato messo totalmente in pratica con lo scopo di essere punto di partenza per ulteriori iniziative, per rendere il Parco d’Aspromonte un parco plurale senza barriere e Gambarie un punto di riferimento per le attività sportive ed invernali accessibili.

Grandi concetti per un percorso virtuoso ed irreversibile intrapreso da una comunità da esempio per tutti coloro che credono in una vera società civile.

Nel pomeriggio, dopo aver formato le squadre, sono iniziate le competizioni con lo scopo di far compiere i gesti tecnici ai partecipanti ma, anche, sottolineare l’appartenenza ad un gruppo quindi ad una squadra.

Sabato mattina, mentre le squadre continuavano le competizioni, le famiglie hanno partecipato ad un’escursione nel fantabosco con Lino, guida esperta messa a disposizione dall’ Ente Parco per far ammirare le bellezze della montagna. Le competizioni sono andate avanti per tutto il pomeriggio.

La domenica mattina il tempo si è messo al brutto dopo una notte di pioggia ha continuato per tutta la mattinata e quindi…. piano B, la conclusione dell’attività nel salone degli eventi dell’Hotel MIRAMONTI , per la cronaca ha vinto la squadra mista Catanzaro-Cosenza.

Al rompete le righe grande commozione, hanno preso la parola per i saluti la dott.ssa Ida Grande per INAIL sottolineando la bontà dell’iniziativa e del clima giusto secondo i dettami dei valori di INAIL e CIP che si era creato nella montagna di Gambarie, i tecnici che hanno ringraziato gli assistiti per la loro collaborazione e per la passione messa durante i tre giorni. Alcuni assistiti hanno preso la parola e hanno evidenziato quanto sia importante la possibilità di svolgere questa attività , e, sempre per la cronaca, ben sei assistiti hanno chiesto di essere avviati alla pratica sportiva.

Un ringraziamento doveroso va al Sindaco di Santo Stefano per la straordinaria collaborazione, al Delegato allo Sport Città Metropolitana di Reggio Calabria Giovanni Latella, alla Croce Rossa della Vallata del Gallico, alle Forze di Protezione Civile del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Gambarie, ai tecnici Maria Paola Tripoli per il tiro a segno, Giovanni Giarmoleo tecnico e Presidente Regionale FITARCO per il tiro con l’arco, Aurora Esabotini per le bocce, Luca Sergi per la pesistica, Antonio Dibilio presidente regionale, Andrea Carelli , Francesco Marasco ,Rocco Gulli, Mariagrazia Vincelli per la Federazione Pesca Sportiva, Giorgio Porpiglia delegato Federazione Sci Paralimpica, agli assistenti sociali INAIL Daniela Macheda Fortunata Foti, Chiara Maria Gigliotti, Maria Rosaria Ciambrone , per il CIP, Fabio Giordano Consigliere Nazionale Comitato Italiano Paralimpico e agli albergatori di Gambarie che hanno accolto gli ospiti in maniera impeccabile.