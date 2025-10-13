Firmato il decreto per il Campus universitario di Reggio, Cannizzaro: ‘Opera visionaria, farà la differenza’

“Firmato il decreto tra il Ministero dell’Università e il Ministero delle Finanze per la realizzazione del Campus dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Un altro, decisivo passo in avanti. Anche quest’opera visionaria, da nero su bianco di un emendamento, diventerà mattoni e cemento, e farà la differenza per il futuro della nostra città”. Così, attraverso un post sui social network, l’onorevole Francesco Cannizzaro ha espresso soddisfazione riguardo la firma del decreto per il Campus dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il Rettore Zimbalatti, al pari del Ministro Bernini, ha ringraziato Cannizzaro per l’impegno.

“L’iniziativa è stata resa possibile da un emendamento alla Legge di Bilancio 2025, presentato dall’onorevole Francesco Cannizzaro, che ha consentito di destinare le risorse necessarie alla realizzazione del progetto.

Nell’esprimere il proprio ringraziamento al Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e all’onorevole Francesco Cannizzaro per il fattivo impegno nell’affiancare e sostenere il processo di crescita dell’Ateneo reggino e del territorio in generale, nell’ottica di una Reggio Calabria “città universitaria, sempre più attrattiva per tutta l’area del Mediterraneo”, le parole di Zimbalatti.