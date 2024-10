Condannato Klaus Davi, aveva accusato Scaramozzino di essere basista di un gruppo criminale

La quarta sezione penale del Tribunale di Milano ha condannato il noto giornalista Sergio Klaus Mariotti e Marcello Arcudi per diffamazione.

Klaus Davi era stato rinviato a giudizio nel maggio del 2023 con l’accusa di diffamazione a mezzo stampa, poichè aveva, attraverso il suo canale You Tube ‘ Klaus Condicio ‘, pubblicato un video in cui Scaramozzino Gesualdo , veniva nominato espressamente ed incolpato, senza alcuna prova, di essere il basista di un gruppo criminale dedito all’occupazione abusiva di appartamenti ed operante nella via del quartiere Cep Lotto XXIII.

E’ quanto rende noto lo stesso Scaramozzino che, difeso dal legale avv. Saverio Gatto, comunica l’epilogo del procedimento penale.

Il Giudice Manuela Castellabate ha condannato Davi e Arcudi al pagamento per ciascuno di 800 euro, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, e alla refusione delle spese di costituzione e difesa liquidate in 2.500 euro, nonchè al pagamento in solido di una provvisionale in favore delle costituite parti civili liquidata in 1000 euro.