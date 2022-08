Versace (Azione): 'Grazie a chi ci sostiene, continueremo a lavorare con dedizione e perseveranza'

"È questo, per me, il momento di ringraziare pubblicamente Azione-Calabria per la compattezza, la serietà e la linearità nella linea politica assunta, in questi giorni complessi e delicati, nei confronti della segreteria nazionale del partito".

Esordisce così Carmelo Versace, sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, in una lettera aperta in cui interviene in merito alla vicenda delle candidature per le elezioni politiche.

"È doveroso e sentito un ringraziamento a tutti gli amici ed amministratori del comprensorio metropolitano - prosegue Versace - per la stima che hanno voluto e saputo dimostrarmi, esortandomi, con entusiasmo e partecipazione, ad essere presente nella prossima tornata elettorale. A tutti loro, oggi, confermo con la massima convinzione che siamo all’inizio di un importante percorso di rinnovamento, che ci vedrà crescere e costruire, tutti insieme".

"Abbiamo dato la disponibilità, come gruppo dirigente, alla candidatura per il territorio e nel territorio in cui la nostra azione amministrativa di ascolto e di risoluzione dei problemi affrontati avrebbe potuto essere valutata ed apprezzata dagli elettori. Abbiamo cercato di spiegare l’importanza delle ragioni politiche per cui questa candidatura sarebbe dovuta nascere nell’ambito della nostra azione amministrativa e all'interno di un percorso strutturato, in crescita e territoriale.