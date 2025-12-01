Reggio, la Polizia di Stato in festa con i bambini alla Chiesa di San Nicola di Bari – FOTO

A Cannavò una giornata di festa con Polizia di Stato, famiglie e bambini tra simulazioni, attività e dialogo sulla legalità

Sabato pomeriggio la piazza della Chiesa di San Nicola di Bari a Cannavò si è trasformata in uno spazio di incontro, crescita e festa grazie all’evento “Insieme nella fede, protetti nell’amore”, rivolto a tutti i bambini del catechismo e non solo. Una giornata dedicata alla legalità, al dialogo e alla vicinanza tra la comunità e le Forze dell’Ordine, resa possibile dalla partecipazione della Polizia di Stato di Reggio Calabria.

La partecipazione della Polizia di Stato

Per la Squadra Volante della Questura di Reggio Calabria erano presenti:

Ispettore La Russa Antonio

Agente Scelto Farris Giovanni

Assistente Capo Coordinatore Spiniello Francesco

Agente Pensabene Joshua

Per le Unità Cinofile della Questura di Reggio Calabria hanno partecipato:

Ispettore Superiore Daniela Musumeci, responsabile dell’Unità Cinofila

Assistente Nicolò Paolo, conduttore specialista

Agente Scelto Chindamo Raffaele, conduttore specialista

I bambini hanno assistito con entusiasmo alle simulazioni operative di ricerca con i cani poliziotto, apprezzandone le capacità e la complicità con i conduttori.

Molto coinvolgente anche la dimostrazione delle comunicazioni radio, durante la quale i più piccoli hanno potuto ascoltare come le pattuglie si coordinano in tempo reale con le altre unità di Reggio Calabria e provincia.

Grande gioia ha accompagnato il momento delle foto ricordo, con la possibilità per ogni bambino di salire sulla moto della Polizia di Stato, vivendo per un attimo l’emozione di sentirsi “poliziotto per un giorno”.

Il contributo della Protezione Civile

A supporto dell’iniziativa hanno partecipato i responsabili dell’Associazione di Protezione Civile Nautica San Gregorio, Nato Francesco e Carmen Amaddeo, offrendo supporto logistico e contribuito alla buona riuscita dell’intero pomeriggio.

Il pensiero del parroco Don Giovanni Gattuso

Al termine dell’incontro, il parroco don Giovanni Gattuso ha condiviso un pensiero di gratitudine:

“Ringrazio di cuore la Polizia di Stato e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo momento. Educare i bambini alla fiducia, al rispetto e al senso di comunità è una missione che unisce famiglia, Chiesa e istituzioni. Oggi ho visto nei loro occhi entusiasmo, curiosità e speranza: segno che il seme del bene, se coltivato insieme, può davvero portare frutto. È stata una giornata che ci ha fatto sentire protetti e uniti nell’amore”.

La merenda finale

A conclusione dell’evento, bambini e famiglie hanno condiviso un momento di festa con una merenda comunitaria, arricchita da dolci preparati e portati dalle famiglie. Un gesto semplice e prezioso, che ha sottolineato ancora una volta lo spirito di comunità e partecipazione che ha caratterizzato l’intera giornata.

Una giornata da ricordare

Con grande partecipazione e un clima di gioia e collaborazione, “Insieme nella fede, protetti nell’amore” ha confermato l’importanza del dialogo tra istituzioni e cittadini, mettendo al centro i bambini e i valori che li accompagneranno nella crescita.