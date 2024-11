Festa a Cannavò, tra storia e tradizione: il miracolo del mantello di San Martino

Domani, alle ore 19:30, la piazza della Chiesa San Nicola di Bari di Cannavò si animerà con un evento speciale organizzato dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, sotto la guida di Don Giovanni Gattuso, in collaborazione con la Camera Regionale Arti e Moda Calabria e la Sartoria Teatrale Stile D’Epoca, diretta dall’architetto Giuseppe Bruzzese. L’evento sarà una suggestiva rievocazione storica del miracolo del mantello di San Martino, accompagnata da musica, balli e un delizioso momento di degustazione tipica.

La Rievocazione del Miracolo del Mantello di San Martino

La serata prenderà il via con una fedele ricostruzione storica del celebre miracolo del mantello di San Martino. La storia racconta come, durante una delle sue peregrinazioni, San Martino, un soldato romano convertito al cristianesimo, abbia diviso il suo mantello per coprire un povero mendicante. Questo gesto di carità e misericordia fu poi premiato da una visione in cui Martino vide Gesù stesso vestito con la parte del mantello donato.

La rievocazione storica sarà arricchita dalla Sartoria Teatrale Stile D’Epoca, che ha curato i costumi d’epoca, restituendo l’atmosfera del IV secolo con grande attenzione ai dettagli. L’architetto Giuseppe Bruzzese, esperto nella creazione di abiti storici, ha realizzato abiti che permetteranno ai partecipanti di immergersi nella storia di San Martino.

Le Caldarroste e la Degustazione Tipica

Uno degli aspetti più attesi dell’evento sarà la degustazione delle tradizionali caldarroste, preparate con passione dai Portatori della Vara del Santuario di Sant’Antonio di Reggio Calabria, appartenenti all’Opera Don Orione. I portatori, con il loro spirito di servizio, offriranno questo delizioso snack autunnale, unendo il calore delle caldarroste alla solidarietà e alla devozione che caratterizzano la loro missione.

Inoltre, il gruppo parrocchiale Uniti si può allestirà uno stand di degustazione, dove sarà possibile assaporare altre prelibatezze tipiche, tra cui le gustose crispelle, le ciambelle e lo zucchero filato, accompagnate dal buon vino locale. Un’ottima occasione per gustare i sapori della tradizione e trascorrere una serata in compagnia, all’insegna della convivialità.

Leggi anche

Un Grazie Alle Attività Locali per la Loro Collaborazione

La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve desidera esprimere un sentito ringraziamento al Market della Carne dei Fratelli Orvieto S.A.S. di Reggio Calabria e al Ranch Luigi Amato lungomare di Pellaro Reggio Calabria per il loro prezioso supporto e collaborazione nell’organizzazione dell’evento.

Musica, Balli e Divertimento per Tutti

A rendere ancora più speciale questa serata ci sarà un ricco programma di musica e balli popolari a cura della A.s.d. Pretty Woman di Eugenia Galimi di Reggio Calabria, che faranno da sfondo alla festa, creando un’atmosfera di allegria e partecipazione per tutte le età. La piazza di Cannavò diventerà così un luogo di ritrovo dove storia, cultura, fede e divertimento si fonderanno in un evento unico.

Leggi anche

Un Evento di Comunità e Solidarietà

Questa manifestazione non è solo un omaggio a San Martino, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami all’interno della comunità di Cannavò-Riparo-Prumo e per dare visibilità a progetti di solidarietà portati avanti dalla comunità parrocchiale. L’impegno della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, insieme alla collaborazione di realtà come la Camera Regionale Arti e Moda Calabria e la Sartoria Stile D’Epoca, testimonia il forte desiderio di celebrare insieme i valori di generosità, spiritualità e comunità che sono alla base di questa festa.

Un Invito alla Partecipazione

Tutti sono invitati a partecipare a questa serata che si preannuncia ricca di storia, tradizione e buon cibo. Non mancate a questa occasione di vivere insieme un momento speciale, tra rievocazioni storiche, musica, balli e gustosi piatti tipici. Sarà una serata che saprà unire la comunità di Cannavò e i visitatori, celebrando valori universali come la carità, la solidarietà e l’amicizia.