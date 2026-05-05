Reggio, a Cannavò screening oncologici gratuiti per la Festa della Mamma

Una giornata che unisce salute e spiritualità, prevenzione e attenzione alla persona nella sua interezza. In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9.00, il Centro Screening Oncologici dell’ASP di Reggio Calabria sarà presente a Cannavò con un’iniziativa di grande valore sociale, offrendo screening oncologici gratuiti e facilmente accessibili alla cittadinanza.

L’evento si svolgerà presso il CRIC (Centro Ricreativo) San Nicola di Bari a Cannavò, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo, Riparo e Cannavò, guidata da Don Giovanni Gattuso.

Un contesto accogliente e familiare che favorisce la partecipazione e promuove una visione integrale della persona, in cui la cura del corpo si accompagna alla dimensione spirituale.

Nel corso della mattinata, alle ore 10.30, presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Cannavò, sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal parroco Don Giovanni Gattuso, con la benedizione di tutte le mamme. Un momento significativo che richiama il valore della vita, della cura e della responsabilità verso sé stessi e gli altri.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura della prevenzione, nella consapevolezza che prendersi cura della propria salute è anche un atto di responsabilità e di amore.

Durante la mattinata, personale sanitario qualificato sarà a disposizione per fornire informazioni, orientamento e accesso diretto ai principali programmi di screening:

Screening del tumore della mammella : mammografia gratuita su camper mobile attrezzato, rivolta alle donne tra i 50 e i 69 anni;

: mammografia gratuita su camper mobile attrezzato, rivolta alle donne tra i 50 e i 69 anni; Screening del tumore del colon-retto : distribuzione dei kit per uomini e donne tra i 50 e i 69 anni, da utilizzare comodamente a domicilio;

: distribuzione dei kit per uomini e donne tra i 50 e i 69 anni, da utilizzare comodamente a domicilio; Screening della cervice uterina: consegna dei kit dedicati alle donne tra i 30 e i 64 anni, anch’essi utilizzabili a casa e successivamente riconsegnabili.

Particolare attenzione sarà dedicata al percorso di presa in carico: in caso di eventuale positività, i cittadini saranno accompagnati lungo tutto l’iter diagnostico, con accesso garantito agli esami di secondo livello presso le strutture dell’ASP presenti sul territorio.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Azienda Sanitaria Provinciale per la promozione della salute e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita.

Determinante il contributo della comunità ecclesiale e dell’Ufficio Pastorale della Salute, guidato da Don Stefano Iacopino, che insieme alla comunità parrocchiale ha reso possibile la realizzazione dell’evento, testimoniando concretamente una Chiesa vicina ai bisogni delle persone.

Un sentito ringraziamento è rivolto al Direttore Generale dell’ASP, Lucia Di Furia, e alla Coordinatrice degli Screening Oncologici, Elena Nasso, per l’impegno costante nel rendere i servizi sanitari sempre più accessibili.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la parrocchia dal lunedì al venerdì, al numero 389 3157118 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

Prendersi cura di sé è anche un gesto di amore: verso la propria vita, verso chi ci è accanto, e verso il dono più grande che ci è stato affidato.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.