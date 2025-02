Erosione costiera di Cannitello, il Comune fa il punto: ‘Situazione non più critica’

Ripascimento naturale, case in sicurezza e un nuovo piano per la foce del Piria. Sindaco Caminiti: “Nessuna reticenza, lavoriamo con Prefettura e Regione"

Erosione costiera di Cannitello: com’è la situazione? È questo l’interrogativo posto dal “Comitato difesa costa di Cannitello”, che però – secondo l’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni – dovrebbe ben sapere, dal momento che i suoi soci sono residenti nel quartiere, come, attualmente, non vi sia più un pericolo imminente per le abitazioni. Ciò che invece appare più interessante sottolineare, afferma l’Amministrazione, è l’evoluzione dal 2022 al 2024:

Nel 2022 , le case di Cannitello adiacenti la foce del torrente Zagarella erano completamente in acqua, protette da massi il cui effetto è stato dannoso a tal punto che l’allora commissario prefettizio aveva disposto con ordinanza l’inagibilità parziale delle abitazioni colpite dal fenomeno erosivo.

, le case di Cannitello adiacenti la foce del torrente Zagarella erano completamente in acqua, protette da massi il cui effetto è stato dannoso a tal punto che l’allora commissario prefettizio aveva disposto con ordinanza l’inagibilità parziale delle abitazioni colpite dal fenomeno erosivo. Tra il 2023 e il 2024, grazie a un intervento finanziato dalla Regione Calabria (circa 400.000 euro, ottenuto ma non progettato dalla precedente amministrazione), sono state realizzate opere di sistemazione idraulica della foce dello Zagarella che hanno indotto un ripascimento naturale lungo la costa di Cannitello. Il materiale sistemato alla foce è stato eroso dalle correnti e dalle mareggiate, ridistribuendosi davanti alle abitazioni, che oggi godono di oltre 15 metri di arenile.

Blocco del progetto da 1,8 milioni di euro e nuovi studi

È stato invece bloccato dal PAU della Regione il progetto per 1,8 milioni di euro a protezione delle abitazioni poste tra la foce del torrente Piria e quella dello Zagarella. Il Comune di Villa San Giovanni ha richiesto uno studio idraulico-marino finalizzato a valutare gli effetti di medio-lungo periodo di ogni intervento. Tale richiesta è stata accolta e finanziata dalla Regione nel dicembre 2024.

Si attende ora la convenzione da parte degli uffici regionali competenti per consentire la firma del sindaco e, di conseguenza, l’avvio dello studio.

Nel frattempo, il dialogo con Prefettura, Città Metropolitana e Regione Calabria è continuato in modo costante, favorito dal prefetto di Reggio Calabria, dottoressa Clara Vaccaro. In un incontro di gennaio 2025, si è ribadita l’urgenza di un ulteriore finanziamento regionale che possa consentire la sistemazione idraulica della foce del torrente Piria, sulla falsariga di quanto già realizzato allo Zagarella.

I tecnici stanno elaborando il progetto necessario a sostenere la richiesta di finanziamento. In parallelo, i 1,8 milioni di euro inizialmente previsti per l’intervento sono stati riprogrammati dalla Regione, che ha confermato la necessità di attendere gli esiti dello studio idraulico-marino preliminare, prima di sviluppare ulteriormente il progetto.

Nessuna reticenza sull’erosione costiera

L’Amministrazione comunale afferma di non aver mai mostrato reticenza nell’affrontare il problema dell’erosione costiera:

In questi mesi, l’Ente ha incontrato i proprietari delle abitazioni a rischio, insieme ai rispettivi tecnici e legali, illustrando le azioni finora intraprese.

L’intervento richiesto dal Comitato difesa costa di Cannitello, o da qualunque cittadino, al prefetto è sempre visto positivamente, ringraziando la dottoressa Vaccaro per il suo ruolo nel favorire sinergie istituzionali.

Il sostanziale successo del modello di intervento sullo Zagarella, con la natura che ha ripreso il suo corso, è sotto gli occhi di tutti, restituendo agli abitanti di Cannitello un rapporto più sereno con il mare, dove un tempo si temeva che i massi a ridosso delle abitazioni potessero peggiorare la situazione.

Firmato:

Il sindaco Giusy Caminiti e il consigliere delegato di Cannitello con delega specifica all’erosione costiera Rocco Bevacqua