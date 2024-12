Emendamento per la Vallata del Gallico, Cannizzaro: ‘Valorizzare il balcone sullo Stretto pensando al Ponte’

L’On. Francesco Cannizzaro annuncia 4 milioni di euro destinati ai comuni della Vallata del Gallico. Fondi per infrastrutture, turismo e progetti culturali come il DeaFest

“Saranno 4 i milioni di euro complessivi destinati ai comuni del comprensorio della Vallata del Gallico, tramite un altro mio emendamento alla manovra finanziaria 2025.

Fondi che serviranno alle Amministrazioni comunali di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, recentemente interessate dall’inaugurazione della strada di collegamento veloce mare-monti, la Gallico-Gambarie, ultima grande opera infrastrutturale costruita in Calabria, per realizzare infrastrutture complementari (come accessi stradali), valorizzare gli attrattori turistici di zona, mettere in atto interventi di rigenerazione urbana, attuare servizi sui rispettivi territori.

Tutto ciò con uno sguardo anche al futuro prossimo, quello che riguarderà tutta l’Area dello Stretto, vale a dire la costruzione del Ponte.”

È quanto afferma in una nota l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale del Partito.

Leggi anche

“La Vallata del Gallico è il balcone naturale sullo Stretto, l’affaccio per eccellenza, l’unico posto al mondo dove si può sciare guardando il mare. Si tratta di un emendamento che guarda in prospettiva – spiega il parlamentare – che mira anzitutto a sostenere le amministrazioni di quei comuni attraversati dall’arteria di collegamento veloce città-montagna, affinché puntino a creare opere complementari che incentivino il turismo e migliorino in generale i servizi offerti; al contempo, con lo stesso emendamento si è pensato anche a tutelare le aree più interne di questi stessi comuni, quelle che vengono letteralmente bypassate dalla strada veloce e quindi a rischio spopolamento. In sostanza, abbiamo pensato a migliorare sia il presente che il futuro della Vallata, e quindi indirettamente anche dell’Area dello Stretto, guardando in egual misura alla modernità e alla storia.”

“In quest’ottica di salvaguardia e tutela delle tradizioni, abbiamo pensato anche al DeaFest, destinando 50mila euro alla prossima edizione della kermesse culturale storica del comprensorio che, oltre a coinvolgere i comuni, interessa anche tutte le associazioni e proloco della Vallata – conclude Francesco Cannizzaro – puntando fortemente su cultura e cittadinanza attiva.”