Comunali, Mattiani: ‘Lega al fianco di Cannizzaro. I reggini meritano un’amministrazione all’altezza’

La notizia della Candidatura a Sindaco di Reggio Calabria annunciata dall’On.le Francesco Cannizzaro incassa il convinto sostegno della Lega Calabria per il tramite del Commissario Provinciale di Reggio Calabria, Giuseppe Mattiani:

“La candidatura di Francesco Cannizzaro è una grande notizia per la Città di Reggio Calabria. Si tratta di una figura autorevole e competente che, in questi anni da Deputato, non ha mai fatto mancare il Suo supporto concreto e fattivo alla Città. Francesco ama profondamente questa terra e Reggio Calabria e questo Suo legame con il territorio, unito alle doti e alle capacità che ha già dimostrato di possedere, sono convinto riusciranno a far decollare una terra che merita di volare in alto. Pur non essendo il Sindaco della Città, è riuscito a fare tanto direttamente da Roma, facendo confluire sul territorio milioni di euro in investimenti, di cui Reggio Calabria sta già giovando. Questi sono risultati concreti, che dimostrano che esiste una buona politica fatta da persone serie e concrete”.