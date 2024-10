Cannizzaro punge Falcomatà: “E’ tornato? Nessuno se ne è accorto”. E sulla candidatura a sindaco…

Ospite dell’ultima puntata di Live Break (CLICCA QUI per rivederla) il deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro non si risparmia e non si nasconde. Numerosi i temi affrontati, non soltanto infrastrutture ma anche i temi di politica locale e nazionale.

Reggio tra presente e futuro, in attesa del ‘terzo tempo’ assicurato dal sindaco Falcomatà nel giorno del rientro dopo l’assoluzione. Cannizzaro punge così il primo cittadino.

“E’ tornato? Non mi pare che se ne sia accorto nessuno . Aveva assicurato la svolta e il cambio di passo nel giorno del ritorno, mi sarei aspettato la nuova giunta in 48 ore per dare anche ai cittadini un reale segnale di cambiamento. Ma invece tutto mi sembra sia in sordina, parlano i fatti, a più di un mese nulla di concreto e nulla di nuovo.

Cannizzaro…e poi il vuoto. A livello locale, il centrodestra reggino sembra vivere una fase in cui faticano ad emergere figure autoritarie e di leadership, che possano affiancare il deputato reggino verso le prossime elezioni comunali in riva allo Stretto.

“Non so se mancano i leader ma so per certo che noi come centrodestra presenteremo un progetto forte e credibile. Noi non abbiamo aspettato Falcomatà per salvare l’Hospice o l’aeroporto, per portare i 15 milioni per il Porto di Reggio, o per riportare nella nostra città la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, senza dimenticare quanto fatto per il Lido Comunale e il ripristino delle circoscrizioni.

Ricordo tutte queste attività solo per evidenziare che in questi anni, dall’opposizione, abbiamo preparato il terreno per quando si andrà a votare…e a quel punto toccherà a noi governare nuovamente Reggio Calabria.