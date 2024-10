Effetto Ryanair, Cannizzaro: ‘Wilson innamorato di Reggio. Il volo su Bergamo? Sono fiducioso’

A 48 ore dalla conferenza stampa in pompa magna di Ryanair al ‘T. Minniti’, l’on. Cannizzaro, entusiasta per le notizie positive annunciate dall’ad Eddie Wilson, commenta gli annunci dei vertici della compagnia low cost e il clima di entusiasmo generato dall’arrivo di Ryanair in città.

“La conferenza stampa di martedì conferma quanto Ryanair sia interessata al ‘T. Minniti’ inaugurando l’hub con un simbolico taglio del nastro. Eddie Wilson è ormai innamorato di Reggio e della Calabria, e con la sua seconda visita in città, ha voluto testimoniare quanta interlocuzione c’è con la Regione Calabria, con il presidente Occhiuto e con l’intera struttura che sta lavorando duramente”.

Il deputato reggino di Forza Italia è soddisfatto per le tante notizie positive.

“Oltre alla conferma delle 8 rotte anche per la stagione invernale, c’è un’altra straordinaria novità che se dovesse andare in porto consentirebbe una svolta definitiva per Reggio e per la Calabria. Si tratta di una norma che a livello nazionale dobbiamo proporre all’interno delle Commissioni deputate nelle prossime settimane e che, se approvata nelle prossime settimane, potrebbe abbattere le addizionali comunali, grande limite per tutte le compagnie low cost. Bene EddieWilson ha promesso che qualora dovesse andare in porto questo obiettivo normativo, Ryanair porterà una seconda macchina a Reggio Calabria. Con un secondo aereo Ryanair al ‘T. Minniti‘ si raddoppierebbero le attuali rotte, da 8 a 16. Sarebbe una svolta epocale”.

Ci sono poi altre due novità, che l’on. Cannizzaro intende evidenziare:

“Eddie Wilson, su richiesta della Regione e del presidente Occhiuto, ha annunciato la possibilità di avviare la tratta Reggio–Bergamo. Ciò significherebbe collegare la Lombardia alla Calabria in maniera definitiva. Sono fiducioso, posso affermare che c’è una grande e straordinaria possibilità che si raggiunga l’obiettivo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

C’è infine un aspetto, legato all’entusiasmo dei commercianti e dei ristoratori che l’on. Cannizzaro vuole mettere in evidenza: