Museo del Mare, Battaglia in visita al cantiere: ‘Sarà un importante attrattore per Reggio’ – FOTO

Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha visitato il cantiere del Museo del Mare, accompagnato dall’assessore con delega alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo, e dal capo di gabinetto Antonio Ruvolo.

«Per me è stata un’emozione forte vedere da vicino i progressi di un’opera così importante seguita dall’assessore Romeo e da tutta la squadra – ha evidenziato Battaglia – è un momento di orgoglio per la città e per tutti coloro che hanno lavorato con impegno e professionalità. Oggi abbiamo potuto osservare le tecniche avanzate e la cura con cui la ditta specializzata sta portando avanti i lavori. Siamo convinti che questa struttura cambierà il volto di questa zona di Reggio e diventerà un attrattore importantissimo della città».

Leggi anche

Prospettive economiche e sociali dell’opera

«Il Museo del Mare – ha proseguito – non rappresenta soltanto un progetto culturale, ma anche un volano economico e sociale. Attorno a questo cantiere si costruirà un futuro di prospettiva, una nuova economia legata alla cultura e al turismo. È un passo gigantesco per la città, e noi dobbiamo continuare a seguire con attenzione e determinazione il completamento dei lavori. Questa opera diventerà parte integrante dello skyline di Reggio – ha concluso il sindaco ff – e siamo certi che la scelta di realizzarla sia stata lungimirante. Continueremo a sostenere il progetto con convinzione, fino alla sua piena realizzazione».

«Le demolizioni sono ormai alle spalle – ha dichiarato l’assessore Carmelo Romeo – e oggi il lavoro è orientato a consegnare alla città un’area finalmente pronta per una nuova funzione urbana. Qui non si parla solo di un cantiere, ma di una scelta di sviluppo che cambia il fronte mare e rafforza il ruolo di Reggio nel Mediterraneo. È questo il passaggio che consente al progetto di prendere forma, con l’avvio delle strutture del Centro delle Culture del Mediterraneo Gianni Versace».