City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Museo del Mare, Battaglia in visita al cantiere: ‘Sarà un importante attrattore per Reggio’ – FOTO

L'ass. Romeo: "Demolizioni alle spalle. Oggi il lavoro è orientato a consegnare alla città un'area pronta per una nuova funzione urbana"

03 Febbraio 2026 - 14:23 | Comunicato Stampa

sopralluogo museo mare

Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha visitato il cantiere del Museo del Mare, accompagnato dall’assessore con delega alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo, e dal capo di gabinetto Antonio Ruvolo.

«Per me è stata un’emozione forte vedere da vicino i progressi di un’opera così importante seguita dall’assessore Romeo e da tutta la squadra – ha evidenziato Battaglia – è un momento di orgoglio per la città e per tutti coloro che hanno lavorato con impegno e professionalità. Oggi abbiamo potuto osservare le tecniche avanzate e la cura con cui la ditta specializzata sta portando avanti i lavori. Siamo convinti che questa struttura cambierà il volto di questa zona di Reggio e diventerà un attrattore importantissimo della città».

Leggi anche

Prospettive economiche e sociali dell’opera

sopralluogo museo mare

«Il Museo del Mare – ha proseguito – non rappresenta soltanto un progetto culturale, ma anche un volano economico e sociale. Attorno a questo cantiere si costruirà un futuro di prospettiva, una nuova economia legata alla cultura e al turismo. È un passo gigantesco per la città, e noi dobbiamo continuare a seguire con attenzione e determinazione il completamento dei lavori. Questa opera diventerà parte integrante dello skyline di Reggio – ha concluso il sindaco ff – e siamo certi che la scelta di realizzarla sia stata lungimirante. Continueremo a sostenere il progetto con convinzione, fino alla sua piena realizzazione».

«Le demolizioni sono ormai alle spalle – ha dichiarato l’assessore Carmelo Romeo – e oggi il lavoro è orientato a consegnare alla città un’area finalmente pronta per una nuova funzione urbana. Qui non si parla solo di un cantiere, ma di una scelta di sviluppo che cambia il fronte mare e rafforza il ruolo di Reggio nel Mediterraneo. È questo il passaggio che consente al progetto di prendere forma, con l’avvio delle strutture del Centro delle Culture del Mediterraneo Gianni Versace».

Comune di Reggio CalabriaMuseo del Mare di Zaha HadidReggio Calabria Attualità