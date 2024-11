Tre medaglie d’oro alla “Cantina Senatore Vini” di Crotone

Tre le medaglie d’oro ricevute alla Gilbert & Gaillard International Competition 2016

Sono ancora i vini crotonesi a rendere onore al nostro territorio in una competizione internazionale.

Questa volta il successo è merito della Cantina Senatore che ha ottenuto ben tre medaglie d’oro alla Gilbert & Gaillard International Competition 2016 con i vini “Silò”, “Cassiodoro Senator” e“Unico Senator”.

Un riconoscimento ai vini della nostra terra che diventa ancora più significativo poiché conseguito nell’ambito del concorso internazionale Gilbert&Gaillard, realizzato dal noto gruppo multimediale interamente dedicato al vino presente su tutti i vettori di comunicazione e autore della Guida dei Vini in 4 lingue e della omonima rivista dedicata al vino in Francia e in oltre 25 paesi del mondo.

Ad assegnare le medaglie in occasione del Concorso il comitato di degustazione internazionale, presieduto da Philippe Gaillard, François Gilbert e Sylvain Patard, impegnato anche nelle selezioni

per le guide dei vini.

“Ancora una volta brilla l’eccellenza enogastronomica crotonese nell’ambito di un prestigioso concorso internazionale, ancora una volta si parla della nostra qualità vitivinicola all’estero – è il commento del Presidente della Camera di commercio Alfio Pugliese – La riprova che la scelta dell’Ente camerale di puntare sulla promozione delle produzioni tipiche di qualità continua a dare i suoi frutti”.

“E’ necessario continuare a lavorare in sinergia tra enti istituzionali e privati – prosegue Pugliese – per valorizzare, consolidare e sviluppare le eccellenze del territorio nell’ambito di una strategia

complessiva di sviluppo.”

“All’azienda Senatore Vini – conclude Alfio Pugliese – va il nostro plauso per un riconoscimento che premia la passione, la competenza e l’abnegazione con cui vengono realizzati i prodotti e che, siamo certi, porterà la Cantina Senatore ed il nostro territorio nuovamente ai primi posti sul panorama internazionale”.