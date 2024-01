Caos Giunta, Cannizzaro: "Un film dell'horror. Mozione di sfiducia unica soluzione"

Forza Italia in pressing sull’amministrazione Falcomatà. Con una conferenza stampa tenutasi presso la sede del coordinamento provinciale, il deputato e neo coordinatore regionale Francesco Cannizzaro assieme ai consiglieri comunali azzurri, critica le scelte del sindaco dopo la giunta a metà presentata ieri a Palazzo San Giorgio.

“Sindaco e amministrazione dovevano dare uno slancio in questo anno e mezzo dopo il rientro di Falcomatà, ribadisco che è un anno e mezzo, nonostante a Palazzo San Giorgio qualcuno continua a dire che saranno nel 2026, ma invece saranno nel 2025. La maggioranza però non fa ben sperare nemmeno in questo anno e mezzo. Forza Italia non è assolutamente disponibile a fare da stampella all’amministrazione, è bene precisarlo, riteniamo che lo stesso valga per gli amici di coalizione di centrodestra. Tutti evidenziate, mi rivolgo agli operatori della stampa, che il Pd abbandona Falcomatà o viceversa, ma faccio notare che è l’intera coalizione ad ad abbandonare il sindaco. Oggi si distrugge quell’impalcatura di centrosinistra che lo ha sostenuto in questi 10 anni, un film comico è diventato ormai“, le parole di Cannizzaro in apertura.

Secondo Cannizzaro, è “gravissimo e irrispettoso per tutti i reggini che il sindaco Falcomatà presenti una giunta a metà. A me fa sorridere la presentazione di ieri, sembrava il trasferimento dell’Ordine degli Architetti a Palazzo San Giorgio. Leggo alcune delle deleghe assegnate da Falcomatà: “Assessorato città europea e resiliente” o “Assessorato città ordinata”, “Assessorato città sostenibile e accessibile”, delega “all’Adattamento climatico”, magari in quest’ultima postazione potrebbe occuparla Greta. Ci sarebbe da ridere ma la cosa è serissima.

Vi dico cosa faranno gli esponenti di maggioranza. Si riuniranno in un’interpartitica e proveranno a spartirsi le 3 postazioni rimanenti, ho visto note anche da parte dei socialisti, non sapevo nemmeno esistessero più. E’ un film ridicolo, continuano a farne le spese tutti i reggini basti pensare a quanto accaduto con l’ultimo Natale, 350 mila euro di fondi erogati per produrre il nulla cosmico, che ha fatto ridere l’intera Italia”.

“Ultimo Natale un fallimento”

La più grande e importante città della Calabria si è trovata con eventi come i concerti a Piazza Castello senza pubblico o le casette dei villaggi rimaste chiuse. Siamo pronti a fare battaglia come sempre, anche se talvolta anche noi abbiamo potuto sbagliare a fare opposizione, proveremo ad alzare l’asticella in questi mesi rimasti.

Mi sembra evidente che il centrodestra governerà la città dopo le prossime elezioni, non si ripeteranno gli errori del passato. Questa mattina i consiglieri di Forza Italia firmeranno qui la mozione di sfiducia che domani sarà presentata a Palazzo San Giorgio, vedremo cosa faranno i consiglieri di maggioranza, noi crediamo che sia l’unica soluzione.

“Mai un grazie per i risultati portati a casa”