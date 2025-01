Caos piazza del Popolo, gli operatori: ‘Vogliamo la legalità, spetta al Comune combattere l’abusivismo’

Una cinquantina i lavoratori di piazza del Popolo che, questa mattina, si sono dati appuntamento davanti Palazzo San Giorgio per dire ‘no’ alla decisione del cambio di utilizzo della storica piazza che fino a qualche giorno fa ospitava il mercato. L’amministrazione ha deciso infatti di trasformare piazza del Popolo in un parcheggio, senza però confrontarsi con gli ambulanti che per anni hanno utilizzato quegli spazi.

“Diciamo che la scelta non è stata partecipata perché fondamentalmente è successo tutto in modo molto veloce. Il Comune ha deciso improvvisamente di chiudere di chiudere Piazza del Popolo”.

“Ribadisco per l’ennesima volta che non c’era bisogno di arrivare a questo punto. Sicuramente in tempi non sospetti si potevano convocare le parti per discutere attorno a un tavolo in modo abbastanza celere cercare di trovare una soluzione. Noi non diciamo che Piazza del Popolo deve essere un ricettacolo di abusivi. Vogliamo anche noi legalità, su questo non ci sono dubbi – spiega Gianni Vazzana, rappresentante degli operatori di piazza del Popolo – Credo che le regole sicuramente ci sono e devono essere rispettate, ma ci deve essere sempre qualcuno che li faccia rispettare. Ci deve essere un controllo da parte dell’Amministrazione per potere risolvere il problema del cosiddetto abusivismo”.