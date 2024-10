Caos Sanità, parla Zuccatelli: ‘Sono un ottimo medico, non mi dimetto spontaneamente’ – VIDEO

Giuseppe Zuccatelli rompe il silenzio. L’uomo del momento viene intervistato a ‘Buongiorno Regione‘, la trasmissione mattutina del Tgr Calabria e la telenovela della Sanità in Calabria continua a oltranza ai danni dei calabresi.

Si definisce un libertario. E non pensa ad alcun complotto Zuccatelli.

“Sono in grado di poter realizzare una rete con la telemedicina per monitorare tutti i pazienti fragili calabresi per evitare che vadano nei pronti soccorsi. Questo è quello che voglio fare per i calabresi e per la Regione Calabria. Non posso passare per venti secondi di video per un cattivo medico. Ho lavorato in Veneto, Marche, Emilia Romagna, Campania, Abruzzo, Calabria, Sicilia. Sono conosciuto come un ottimo professionista. Io non mi dimetto spontaneamente ma ho dato la disponibilità fin dal primo momento al ministro e se mi verrà chiesto un secondo dopo darò le dimissioni”.